Енергосистема України працює в штатному режимі, запасів енергоносіїв достатньо - Гройсман

Енергетична система України працює в штатному режимі, і наявних запасів газу та інших ресурсів достатньо для проходження опалювального сезону.

Про це в ході виступу в парламенті сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Читайте такожГройсман поставив завдання: подвоїти зростання ВВП за рахунок збільшення притоку інвестицій

"Ситуація нормальна - і за запасами газу, і за іншиими ресурсами. Ми працюємо в штатному режимі", - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що не варто здіймати паніку і сумніватися в спроможності уряду в частині забезпечення країни енергоресурсами. "Качати паніку - це дуже схоже на наших ворогів. Хай качають, а ми будемо працювати", - сказав прем'єр.

Раніше голова національного енергохолдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв також зазначав, що запасів палива достатньо навіть за умови настання сильних морозів і пікових навантажень на енергосистему країни. Коболєв також зазначав, що не критичною для України була і залишається перспектива закупівлі російського газу. Країна, за словами Коболєва, цілком обходиться обсягами газу, який закупили в Європі.