НКРЕКП знизила тариф "Енергоатома" на відпуск електроенергії на 2017 рік

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), прийняла рішення знизити тариф на відпуск електроенергії для Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" на 2017 рік порівняно з діючою ставкою на 8,6% - до 46,6 копійки/кВт-год.

Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні НКРЕКП.

"Управління генеруючих підприємств пропонує з 1 січня 2017 року встановити для компанії "Енергоатом" тариф на відпуск електроенергії розміром 46,64 копійки/кВт-год", - зачитав проект даного рішення представник Управління генеруючих підприємств НКРЕКП.

Також на цьому засіданні було прийнято рішення про підвищення ставки тарифу на відпуск теплової енергії "Енергоатомом" порівняно з діючим значенням на 37% - до 72,56 гривні/Гкал.

Крім того, представники комісії затвердили інвестиційну програму "Енергоатому" на 2017 рік розміром 6,7 мільярда гривень.

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Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" подав у комісію свої розрахунки тарифів на відпуск електричної енергії та теплової енергії на 2017 рік. Розрахункові тарифи компанії становили 72,4 копійки/кВт-год електроенергії для і 107,2 гривні/Гкал для теплової енергії. Ці значення були запропоновані, виходячи з планового відпуску електроенергії в 2017 році розміром 74,1 мільярда кВт-год та 1,6 мільйона Гкал теплової енергії.

Також зазначалося, що загальний розмір інвестиційної програми "Енергоатому", яку компанія подала в НКРЕКП, на 2017 рік становила 14,1 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.