Тристоронні газові переговори Україна-ЄС-Росія: ЗМІ розповіли, чого домагатиметься Москва

РФ на тристоронніх переговорах з Україною і Єврокомісією в Брюсселі в п'ятницю буде домагатися скасування штрафу на 6,4 мільярда доларів "Газпрому" за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу магістральними трубопроводами в Україні, повідомляє газета "Комерсант".

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Черговий раунд тристоронніх переговорів щодо газу України, РФ та ЕК пройде в п'ятницю. Метою переговорів стане забезпечення безпеки транзиту російського газу через Україну до Європи в зимовий сезон 2016-2017 років.

Українська компанія наполягає на підписанні додаткової угоди з "Газпромом" до діючого контракту, писав комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на сторінці в Facebook. Україна готова повернутися до закупівель російського газу за умови відмови "Газпрому" від контрактної умови take-or-pay. Це підтримує і ЄК, яка стурбована перспективами збоїв у транзиті газу через Україну.

"Російська сторона має намір в обмін на підписання додаткової угоди вимагати відповідних поступок. Зокрема, може бути порушено питання про скасування штрафу на 6,4 мільярда доларів, який Антимонопольний комітет України виписав "Газпрому" за виявлені порушення на ринку транзиту через Україну. "Газпром" вважає штраф повністю незаконним, але спроби Києва домогтися стягнення штрафу в тих країнах, де у російської компанії є майно, можуть принести їй багато неприємностей", - повідомляє газета з посиланням на джерела.

Якщо сторони не досягнуть угоди, переговори можуть відновитися до кінця зими, коли стане відомо рішення Стокгольмського арбітражу, повідомляє газета з посиланням на співрозмовників на ринку.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, на тристоронніх газових переговорах між Україною, Росією і Європейською комісією Київ сподівається досягти консенсусу щодо зимового пакету, який був би аналогічний зимовим пакетам 2014 і 2015 років.

5 грудня Господарський суд Києва повністю задовольнив позов Антимонопольного комітету України до російського газового монополіста "Газпрому", пред'явлений за порушення українського конкурентного законодавства, і зобов'язав "Газпром" виплатити загалом 171 мільярд гривень штрафу та пені за позовом.