Нафта дорожчає в надії на підтримку скорочення видобутку

Світові ціни на "чорне золото" в ході сьогоднішніх торгів продовжують рости в очікуванні позитивних новин з суботньої зустрічі країн ОПЕК та інших нафтовидобувних держав, повідомляє Росбалт.

"Станом на 11:35 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,43% до 54,13 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI підвищилася на 0,53% до 51,11 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ринок продовжує позитивно реагувати на рішення ОПЕК скоротити видобуток нафти. На зустрічі 30 листопада учасники картелю домовилися скоротити виробництво з січня на 1,2 мільйона барелів на день до 32,5 мільйона барелів. Угода передбачає скорочення видобутку країнами, що не входять в організацію, на 600 тисяч барелів на добу.

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ОПЕК запросив 14 країн, що не входять в картель, на зустріч у Відні 10 грудня для обговорення заходів стабілізації ринку. Інвестори очікують, що держави, які не входять до цієї організації, підтримають рішення скоротити видобуток картелю.

"Не входять в ОПЕК держави можуть погодитися скоротити виробництво Це реально, враховуючи підтримку Росії та низки інших країн, які стикаються зі структурним зниженням обсягів видобутку. Але швидкість цього зниження укупі зі складнощами видобутку нафти в Росії в силу технічних причин говорять про те, що реалізувати скорочення виробництва (країнами поза ОПЕК) на 600 тисяч барелів на добу в повному обсязі буде непросто", - вважають експерти BMI Research.

При цьому президент Венесуели Ніколас Мадуро та його іранський колега Хасан Роухані домовилися скликати саміт керівників держав та урядів членів ОПЕК і країн, які не входять до цієї організації, у першому кварталі 2017 року для вироблення стратегії розвитку нафтового ринку.