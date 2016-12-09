Посол США: запровадження в Україні ринкової ціни на газ – одне з ключових антикорупційних рішень

Запровадження в Україні ринкової ціни на газ, яке ліквідувало цінові маніпуляції на ринку, стало одним з ключових антикорупційних рішень уряду, сказала Надзвичайний і Повноважний Посол США Марі Йованович в ході роботи Громадського антикорупційного форуму.

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Вона наголосила, що рішення влади призвело до зростання комунальних тарифів, але воно ж дало змогу отримати додаткові доходи, які спрямовано на допомогу найбільш вразливим верствам населення.

«Підвищення тарифів - це був один з найбільш сильних кроків Кабміну. Це сміливий крок, і його наслідки значні», - зазначила посол.

Як повідомляв УНІАН, політику поетапного підвищення тарифів в Україні почав уряд Арсенія Яценюка, що ставив перед собою завдання навести лад у комунальній сфері, а також вирівняти комунальні платежі та вартість енергоносіїв. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017-го. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняв рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та світла.

Водночас влада запровадила систему субсидування найбільш вразливих категорій громадян в країні, а також можливість оформлення розстрочки платежів за тепло. Зараз субсидії отримують близько 6,5 млн домогосподарств.