Запорізька АЕС відключить на ремонт четвертий енергоблок

Запорізька АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключить від мережі енергоблок №4 на період з 9 по 13 грудня 2016 року для проведення поточного ремонту. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«9 грудня 2016 року з 20:00 енергоблок №4 Запорізької АЕС планується вивести на поточний ремонт відповідно до дозволеної заявки. Запланований час завершення робіт і підключення енергоблоку до мережі – 20:00 13 грудня 2016 року», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, обладнання решти енергоблоків (№1, 2, 3, 5 і 6) Запорізької АЕС працює без зауважень в заданому режимі, а радіаційний фон у районі станції відповідає природному радіаційному фону і станом на 9 грудня становить 8-12 мікрорентген на годину. Надходження радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищує встановлених допустимих значень.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2016 року Запорізька АЕС зупинила шостий енергоблок для проведення планового середнього ремонту.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий - у 1985, третій – у 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2 до 22%.