У Брюсселі проходять тристоронні переговори щодо газу (фото, відео)

У Брюсселі проходять тристоронні газові переговори між Україною, Європейською комісією та Росією. Про це повідомляє представництво місії України при Європейському Союзі.

Читайте такожУ "Нафтогазі" кажуть, що ціна газу з Європи дешевша за "газпромівську"

Українську сторону на переговорах представляє міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик та голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

Від Єврокомісії в переговорах бере участь віце-президент ЄК з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович, від Росії - міністр енергетики Олександр Новак і заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв.

Під час переговорів обговорюють питання транзиту газу з Росії територією України в країни ЄС і закупівлі газу "Нафтогазом" у "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, за словами глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, на тристоронніх газових переговорах між Україною, Росією і Європейською комісією Київ сподівається досягти консенсусу щодо зимового пакету, який був би аналогічним зимовим пакетів 2014 і 2015 років.

Російські ЗМІ повідомляли, що РФ на тристоронніх переговорах з Україною і Єврокомісією в Брюсселі в п'ятницю буде домагатися скасування штрафу на 6,4 мільярда доларів "Газпрому" за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу магістральними трубопроводами в Україні.