Газові переговори між Україною, РФ і Єврокомісією закінчилися безрезультатно

Україна, Росія та Європейська комісія на тристоронніх переговорах не змогли досягнути домовленостей щодо так званого "зимового газового пакета".

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі після тристоронніх газових переговорів заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Сьогодні, на жаль, домовленостей досягти не вдалося. Сподіваємося, що це можна буде зробити у майбутньому, але сьогодні ми не змогли підписати додаткову угоду. Без додаткової угоди придбання російського газу за контрактом між «Газпромом» та «Нафтогазом» є неможливим", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, на тристоронніх газових переговорах між Україною, Росією і Європейською комісією Київ сподівається досягти консенсусу щодо зимового пакету, який був би аналогічним зимовим пакетів 2014 і 2015 років.

Російські ЗМІ повідомляли, що РФ на тристоронніх переговорах буде домагатися скасування штрафу на 6,4 мільярда доларів "Газпрому" за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу магістральними трубопроводами в Україні.

Довідка УНІАН. Україна вперше застосувала практику підписання тристоронніх протоколів про постачання газу в 2014 році в зв'язку з відмовою виконувати умови контракту з постачання палива від 2009 року і оскарження умов цього контракту в Арбітражному суді Стокгольма. Особливістю цього протоколу є те, що підписується він трьома сторонами - Україною, Росією і Європейською комісією. У документі обумовлюються терміни, обсяги поставок газу, а також його ціна на весь період дії документа. Виходячи з усталеної практики, дія протоколу обмежується закінченням опалювального сезону - 31 березня.

Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу в «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

Також, за даними Державної служби статистики, в 2015 році Україна імпортувала 16,4 млрд куб. м газу, що на 15,8% менше, ніж в 2014 році.