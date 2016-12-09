Глава Міненерго РФ стверджує, що Україна цієї зими готова купити від 1,5 до 4 мільярдів кубів газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за підсумками тристоронніх переговорів у Брюсселі між Україною, РФ і Єврокомісією.

"За результатами можна сказати, українська сторона висловила готовність придбати від 1,5 млрд до 4 млрд кубометрів газу в зимовий період, щоб забезпечити надійне постачання газу українським споживачам і для забезпечення транзиту європейським споживачам", - сказав Новак.

"Ми підтверджуємо, що російська сторона готова забезпечити надійність поствки газу як України, так і європейським споживачам у рамках контрактів, які діють з 2009 по 2019 рік", - додав він.

При цьому Новак зазначив, що Росія і Україна не мають розбіжностей щодо ціни поставок газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після тристоронніх газових переговорів голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна, Росія і Єврокомісія не змогли досягти домовленостей щодо так званого "зимового газового пакету".

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Довідка УНІАН. Україна вперше застосувала практику підписання тристоронніх протоколів про поставку газу в 2014 році у зв'язку з відмовою виконувати умови контракту на поставку палива від 2009 року і оскарженням умов цього контракту в Арбітражному суді Стокгольма.

Особливістю таких протоколів є те, що він підписується трьома сторонами - Україною, Росією і Європейською комісією. У документі обумовлюються терміни, обсяги поставок газу, а також його ціна на весь період дії документа. Виходячи з усталеної практики, дія протоколу обмежується закінченням опалювального сезону - 31 березня.

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Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

Також, за даними Державної служби статистики, в 2015 році Україна імпортувала 16,4 млрд куб. м газу, що на 15,8% менше, ніж у 2014 році.