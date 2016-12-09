У Єврокомісії заявили, що Київ та Москва були близькі до угоди щодо "зимового пакету"

Відповідний коментар Шевчовича за результатами тристоронніх газових переговорів між Україною, Росією та Європейською комісією щодо нового так званого "зимового пакету" розповсюдила в п'ятницю Єврокомісія, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Тристоронній формат ще раз підтвердив свою користь. За сприянням комісії був досягнутий значний прогрес щодо продажу та купівлі газу, але ще залишається зробити деяку роботу. Сьогодні сторони були близькі до домовленостей, і зараз необхідно обговорити формат угоди. Я переконаний, що діалог буде продовжений", - заявив Шевчович.

У повідомленні також зазначається, що комісія готова в разі необхідності й у подальшому полегшувати обговорення в тристоронньому форматі.

В ЄК уточнили, що переговори пройшли під головуванням Шевчовича за участю міністрів Росії та України з питань енергетики Олександра Новака й Ігоря Насалика, а також представників "Нафтогазу" та "Газпрому".

"Усі сторони вітали можливість проконсультуватися сьогодні в Брюсселі щодо постачання газу в Україну й постачання газу в Європейський Союз майбутньої зими. Була висловлена повна рішучість тісно співпрацювати разом, щоби забезпечити поставки газу з Росії в Україну і транзит газу в ЄС. У зв'язку з цим було вирішено, що обговорення буде продовжено на всіх рівнях", - йдеться в повідомленні.

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При цьому сьогодні після тристоронніх газових переговорів голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна, Росія і Єврокомісія не змогли досягти домовленостей щодо так званого "зимового газового пакету".

Як повідомляв УНІАН, Україна вперше застосувала практику підписання тристоронніх протоколів про постачання газу в 2014 році у зв'язку з відмовою виконувати умови контракту на поставку палива від 2009 року і оскарженням умов цього контракту в Арбітражному суді Стокгольма.

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Особливістю таких протоколів є те, що він підписується трьома сторонами - Україною, Росією і Європейською комісією. У документі обумовлюються терміни, обсяги поставок газу, а також його ціна на весь період дії документа. Виходячи з усталеної практики, дія протоколу обмежується закінченням опалювального сезону - 31 березня.

Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 разу закупівлю вуглеводнів із Російської Федерації.

Також, за даними Державної служби статистики, в 2015 році Україна імпортувала 16,4 млрд куб. м газу, що на 15,8% менше, ніж у 2014 році.