Країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти

На переговорах у Відні країни, які не є членами ОПЕК, приєдналися до 13 державам організації в спробі приборкати надлишок нафти і низькі ціни, що склалися на світовому ринку, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Учасники зустрічі, за словами Зангане, домовилися скоротити видобуток на 600 тис. барелів на день.

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Два тижні тому країни ОПЕК домовилися скоротити видобуток нафти на 1,2 млн барелів на добу. Зараз країни ОПЕК видобувають 33,6 млн барелів нафти в добу. Їх видобуток в результаті угоди знизиться на 4,5%. Видобуток нафти у світі скоротиться на 1%.

"Ми зуміли зібрати разом 25 країн, як з ОПЕК, так і поза нею, щоб стабілізувати нафтовий ринок і захистити справедливі ціни на наш товар", - заявив перед зустріччю у Відні міністр енергетики Венесуели Юлоджіо дель Піно.