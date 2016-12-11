У Росії заявили, що проти підписання додаткової угоди щодо газу з Україною

Росія проти укладення додаткової угоди щодо газу з Україною, бо це недоцільно. Про це журналістам повідомив голова Міненерго РФ Олександр Новак, передає ТАСС.

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"Позиція російської сторони, компаній, у тому, щоб на поточний день ніяких змін у контракті робити не потрібно, недоцільно. У тому числі тому, що сторони перебувають у суді, йдуть слухання. І будь-які зміни в контракт (можуть привести – ред.), можливо, до використання іншою стороною в рамках судового розгляду", - сказав він.

Новак також нагадав, що в даний час є всі інструменти з постачання і транспортування газу на експорт, щоб їх здійснювати в режимі передоплати за чинним контрактом.

Раніше голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що компанія готова купувати російський газ не тільки за умови вигідної ціни, але ще й підписання додаткової угоди до діючого контракту.

Зокрема, в додатковій угоді повинні бути врегульовані ціни поставок, а передоплата повинна відбуватися тільки за необхідні Києву обсяги газу. Згідно ж з договором, укладеним ще в 2009 році "Нафтогаз" зобов'язаний заздалегідь оплачувати весь обсяг газу згідно з контрактом. При цьому "Нафтогаз" наполягає на скасуванні умов "бери або плати". Крім того, поставки не повинні здійснюватися на непідконтрольні Києву території Донбасу.

Крім того Новак повідомив, що терміни проведення наступної тристоронньої зустрічі будуть залежати від результатів переговорів "Нафтогазу" і "Газпрому".

"На рівні міністрів і пана Шефчовича (заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович – ред.) є розуміння, що неврегульованих питань немає, є тільки питання між двома компаніями щодо безпосереднього контракту", - зазначив Новак.

Нагадаємо, напередодні пройшла тристороння зустріч України, Росії та ЄС, на якій обговорювалися постачання російського газу до України і його транзит у Євросоюз цієї зими, однак вона не завершилася практичними домовленостями. Сторони домовилися продовжити контакти.