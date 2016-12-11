У Британії запущено найбільшу в світі кріогенну електростанцію

Найбільша в світі кріогенна електростанція введена в дію в околицях Манчестера на півночі Англії. Вона заснована на принципі використання дешевої електроенергії в нічні години для скраплення повітря, який зберігається в кріогенних танках, а потім нагрівається і розширюється, надходячи в турбіни і виробляючи електроенергію, яка постачається до мережі, повідомляє Бі-бі-сі.

"Це пілотний проект, розрахований на подальше розширення. Потужність кріогенної електростанції (КЕС) становить 5 МВт, що достатньо для забезпечення електроенергією 5 тисяч сімей протягом трьох годин", - йдеться в повідомленні.

Компанія, що побудувала цю КЕС, Highview Power Storage, стверджує, що подібна схема генерації електроенергії легко масштабується і використовується разом з альтернативними джерелами енергії, особливо в сонячній та вітровій енергетиці.

У 2015 році альтернативна енергетика постачала майже 25% споживаної в Британії електроенергії.

Проте сонячні і вітрові енергоустановки виробляють енергію нерівномірно, і проблема консервації та зберігання такої енергії стоїть дуже гостро. Нова КЕС являє собою один з можливих варіантів її вирішення.

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Нова КЕС побудована поблизу існуючої електростанції в Пілсворті, що працює на метані, що надходить з міських звалищ. Турбіни цієї електростанції використовуються для вироблення електроенергії, що йде на скраплення повітря до температури мінус 190 градусів, а також для отримання тепла, яке використовується для розігріву зрідженого повітря.

Розширюючись, скраплене повітря займає об'єм в 700 разів більший, ніж у зрідженому вигляді. Цього достатньо для приведення в рух повітряних турбін.

Представник компанії заявив, що демонстраційна установка вже довела в ході випробувань свою ефективність, і що вже розроблено проекти подібних КЕС потужністю до 1200 МВт.