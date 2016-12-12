Ціна нафти Brent вперше за півтора року перевищила $57

Про це свідчать дані торгів, передає Zn.ua. Ціна на нафту марки Brent вперше з липня 2015 року досягла позначки в $57 за барель.

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Нафтовий ф'ючерс на північноморську нафтову суміш Brent в 1:21 за київським часом 12 грудня торгувалася на 4,801% дорожче - на позначці $ 57,07 за бочку.

Пізніше на торгах пішла корекція вниз - на 6:21 за київським часом барель Brent торгувалася на позначці $ 56,66. Нафта WTI в 1:21 за київським часом зростала на 4,577% — до $ 53,97 за барель, після чого перейшла до зниження і втратила 2 центи - до $ 53,95.

Як повідомляв УНІАН, Україна збільшила імпорт нафти в 1,8 рази.