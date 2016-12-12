В українських сховищах залишилося 13 мільярдів кубів газу
Запаси газу в ПСГ України за тиждень зменшилися на 2,4%.
Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 3 грудня по 9 грудня скоротилися на 2,4%, або на 326 млн куб. м, - до 13,082 млрд куб. м з 13,408 млрд куб. м.
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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».
За даними компанії, 9 грудня зі сховищ відібрано 52,6 млн куб. м газу.
Як повідомляв УНІАН, у вересні уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні становити не менш як 17 млрд кубометрів.
При цьому, за оцінками НАК «Нафтогаз України», запас газу в 14,5 млрд кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.
16 жовтня Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір.