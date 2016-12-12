Порошенко назвав помилковим рішення Єврокомісії щодо допуску "Газпрому" до газопроводу OPAL

Президент України Петро Порошенко заявляє, що рішення Європейської комісії щодо газопроводу OPAL є помилковим, оскільки відкриває можливості російському «Газпрому» для реалізації другої черги газопроводу «Північний потік-2».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте, яка перебуває в Україні з робочим візитом.

«Ми домовилися про ефективну координацію наших дій у питаннях енергетичної безпеки. Ви знаєте, що на сьогоднішній день для нас є надзвичайно важливою підтримка позиції України щодо помилковості рішення Європейської комісії, яке дозволить «Газпрому» збільшити прокачування газу через трубопровід OPAL і може відкрити дорогу для реалізації другої черги газопроводу «Північний потік-2», - сказав Порошенко.

За його словами, цей проект не має жодного економічного підґрунтя, а тільки політичну складову з метою «продовжити гібридну війну, експансію, ембарго на торговельні відносини для того, щоб завдати економічної шкоди Україні та іншим країнам, які входять в ЄС».

Як раніше повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» розповсюдив повідомлення про те, що рішення Європейської комісії про надання російському газовому монополісту «Газпрому» доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL, що дозволяє об'єднати можливості "Північного потоку" з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу, у розмірі не менше 290-320 млн дол. у рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.