В Дніпрі тарифи на тепло для населення вдалося зменшити вдвічі - Філатов

Як повідомляє прес-служба міської ради, про це очільник міста Борис Філатов розповів 12 грудня під час спільної прес-конференції з директором КП «Теплоенерго» Андрієм Клименком.

У листопаді цього року середня вартість опалення для дніпрян складає 16 грн 86 коп. за 1 кв. м, тоді як чинний тариф Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) сягає 34,39 грн за кв. м. «Вирішення проблеми сплати драконівських тарифів є основним пріоритетом для міської влади. Завдяки системній роботі ми досягли конкретного результату. Як би оптимістично та нереалістично це не звучало, завдяки комплексній роботі мерії, наших комунальників і тепловиків у 2016 році мешканці Дніпра заплатять за тепло орієнтовно на 50% менше», – сказав Борис Філатов.

Міський голова зазначив, що такий результат роботи має стати прикладом для інших територіальних громад.

Як відомо, послуги теплопостачання дніпрянам надають 4 комунальні підприємства. Більшість містян – 79% – обслуговує КП «Теплоенерго». Його тариф встановлений на рівні 16 грн 67 коп., тоді як тариф НКРЕКП складає 37 грн 84 коп. У КП «Дніпропетровські міські теплові мережі», «Коменергосервіс» і «Теплотранс» вартість тепла за минулий місяць змінюється від 8 грн 32 коп. до 26 грн 63 коп. Ціни НКРЕКП – від 20,84 грн до 43 грн. За словами директора КП «Теплоенерго» Андрія Клименка, різницю в тарифах компенсують за рахунок міста. Якщо дніпряни мають претензії до сум в отриманих платіжках за жовтень-листопад, вони можуть наполягати на перерахунку.

Також Дніпро утримує тариф на найнижчому рівні порівняно з іншими містами області, – ця сума в середньому склала 16 грн 86 коп. за 1 кв. м. Натомість у Кривому Розі за аналогічну послугу люди заплатять чи не втричі більше – майже 41 грн.

Цифра у платіжках дніпрян є найменшою і на загальнодержавному рівні. Наприклад, для харків'ян теплова енергія в середньому коштує 33 грн. Практично стільки ж сплачують і мешканці столиці – 32,97 грн. Для одеситів ціна складає близько 32,36 грн. При цьому середня вартість тепла у Львові – 30,03 грн, а у Запоріжжі – 26,33 грн.

Крім того, вже у 2017 році мерія планує звернутися до НКРЕКП з усіма викладками і показниками щодо зниження тарифу. «У 2017 році ми звернемося до НКРЕКП щодо зниження тарифу і, з огляду на досягнуті результати, наочно продемонструємо, яким чином він повинен розраховуватися, виходячи з наших показників. Є великі питання щодо того, як вираховується тариф по країні. Там вказані старі стандарти, і, якщо використовуються нові прилади обліку та нові технології, як ми показали на практиці, то тариф НКРЕКП виявиться завищеним», – пояснив Борис Філатов.

Мер наголосив, що в Дніпрі підійшли до вирішення проблеми зменшення витрат на опалення комплексно.

Так, прилади обліку встановлені на 95% будинків мешканців. У відсотковому співвідношенні Дніпро ділить перше місце зі Львовом за цим показником. У наступному році пристроями обладнають вже 100% будинків. Крім того, за рахунок міського бюджету було здійснено комплексне оновлення понад 12 км теплових мереж. Ізоляцію відновлено практично на 35 км трубопроводів тепломереж. У 25 котельнях проведено капітальні ремонти. Майже 2,5 тис. одиниць електрообладнання отримали системне оновлення. У місті встановлені понад 1,2 тис. лічильників теплової енергії та 120 нових частотних перетворювачів.

Філатов наголосив: у 2017 році такі роботи також триватимуть, а енергоощадним технологіям загалом приділятимуть більше уваги, ремонтуючи інфраструктурні об’єкти.