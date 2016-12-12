Міністр енергетики РФ: Єврокомісія обіцяла, що Київ не заарештує транзитний газ за штрафом АМКУ

Російська сторона отримала усні гарантії Єврокомісії, що Київ не буде поширювати стягнення щодо антимонопольному штрафу на російський газ, що транспортується споживачам Євросоюзу, повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Читайте такожУ Єврокомісії заявили, що Київ та Москва були близькі до угоди щодо "зимового пакету"

"В рамках тристоронніх переговорів на цей момент нас пан Шефчович (віце-президент ЄК з Енергосоюзу Марош Шефчович - ред.) запевнив, що він розмовляв з головою уряду України, той підтвердив, що жодних дій щодо реалізації рішення господарського суду Києва щодо транспортованого газу Київ не буде робити... Це, скажімо так, по суті справи усні гарантії з боку Єврокомісії. Тим не менше, юридично це питання не врегульоване, його потрібно врегулювати юридично", - сказав Новак в інтерв'ю телеканалу НТВ, передає Прайм.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Господарський суд Києва повністю задовольнив позов Антимонопольного комітету України до російському газовому монополісту "Газпрому", пред'явлений за порушення українського конкурентного законодавства, і зобов'язав "Газпром" виплатити загалом 171 мільярд гривень штрафу та пені за позовом.

У січні поточного року Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту "Газпрому" штраф на близько 86 мільярдів гривень (близько 3,4 мільярда доларів) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу.

Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

У Брюсселі 9 грудня відбулася тристороння зустріч щодо газу між Україною, РФ і Єврокомісією, яка закінчилася безрезультатно.