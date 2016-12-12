"Газпром" продовжує порушувати умови транзитного контракту – "Укртрансгаз"

Російський газовий монополіст компанія «Газпром» продовжує порушувати умови контракту із забезпечення тиску газу в українську газотранспортну систему, йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

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«У листопаді 30 днів контрактний тиск на газовимірювальній станції (ГВС) Писарівка підтримувався лише 12 днів, а на ГВС Суджа стабільно був нижчий від контрактних умов», - повідомляє прес-служба.

Крім того, першої декади грудня поточного року тиск на ГВС Суджа традиційно не витримується, тоді як на ГВС Писарівка відповідає контрактним умовам.

Відзначається, що компанія має намір щотижня, по вівторках, публікувати інформацію про тиск на вході в ГТС України з метою інформування європейських партнерів та громадськості.

У компанії наголошують на повному виконанні Україною транзитних заявок з транспортування природного газу для європейських споживачів.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» раніше заявляв про систематичні порушення «Газпромом» умов транзитного контракту із забезпечення мінімально допустимого тиску газу на вході в українську ГТС.

В «Нафтогаз» припустили, що «Газпром» не спроможний стабільно підтримувати тиск у системі на необхідному рівні через незадовільний стан частини російської газотранспортної інфраструктури.

У компанії відзначили, що з 2011 року російська сторона припинила публікацію даних щодо кількості аварійних ситуацій на традиційних газопроводах, і водночас багато уваги приділяє будівництву нових газопроводів. Аналіз ситуації ускладнюється відсутністю пояснень російської сторони з приводу недотримання вимог контракту.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-листопад 2016 року зріс на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 73,5 млрд куб. м

Транзит за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 рік - збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.