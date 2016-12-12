Чергові правові кроки: Польща планує знову протестувати проти допуску "Газпрому" до газопроводу OPAL

Як повідомляє Радіо Польща, польська нафтогазова компанія PGNiG заявляє про чергові протести проти збільшення обсягу транспортування російського газу трубопроводом OPAL.

Заступник голови польської компанії Мацей Возняк сказав, що Польща планує «чергові правові кроки» у цій справі.

Минулого тижня компанія PGNiG висунула Європейській комісії 14 претензій у зв‘язку з дозволом, виданим «Газпрому», на збільшення до 2033 року пропускної спроможності газопроводу OPAL з 50 до 80%. Крім цього, PGNiG подала до Європейського суду позов проти Єврокомісії, який має бути розглянутий у терміновому порядку.

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Рішення Єврокомісії призведе до того, що на першому етапі постачання блакитного палива з Росії по газопроводу Nord Stream виростуть на 17 млрд кубометрів газу на рік. Заступник голови PGNiG попереджує, що зростаюче домінування «Газпрому» загрожує східному регіону в Європі.

«Цей трубопровід повинен транспортувати газ з Nord Stream далі до Центральної Європи. Однак після оприлюднення деяких планів він повинен постачати газ не тільки до Західної Європи, а й, перш за все, в Східну. Фактично це означає, що російський газ замість того, щоб надходити зі сходу до Центральної Європи, йтиме із заходу на схід, тобто Німеччина стане певним дистриб'юторським центром розподілу російського газу», - зазначив Возняк.

В даний час трубопровід OPAL, протяжністю 470 км, проходить з північної Німеччини до кордону з Чехією. Він з'єднує Nord Stream з газотранспортною системою південного сусіда Польщі.

Раніше найбільша польська енергетична компанія PGNiG оскаржила в суді рішення Єврокомісії, яка схвалила виведення 50% потужностей газопроводу OPAL з Третього енергопакету, таким чином давши можливість «Газпрому» збільшити прокачування газу до Європи.

Згодом НАК «Нафтогаз України» розповсюдив повідомлення про те, що рішення Європейської комісії про надання російському газовому монополісту «Газпрому» доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL, що дозволяє об'єднати можливості "Північного потоку" з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу, у розмірі не менше 290-320 млн дол. у рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.

Сьогодні президент Петро Порошенко назвав помилковим рішення Єврокомісії щодо допуску "Газпрому" до газопроводу OPAL. За його словами, цей проект не має жодного економічного підґрунтя, а тільки політичну складову з метою «продовжити гібридну війну, експансію, ембарго на торговельні відносини для того, щоб завдати економічної шкоди Україні та іншим країнам, які входять в ЄС».