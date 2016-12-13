Ціни на нафту повернулися до зниження

Світові ціни на нафту у вівторок незначно знижуються після досягнення днем раніше максимальних позначок з липня 2015 року на тлі досягнення входять і не входять в ОПЕК країнами угоди про скорочення видобутку "чорного золота", повідомляє Прайм.

"Станом на 07:27 вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent знижувалася на 0,11% - до 55,63 долара за барель. Вартість січневих ф'ючерсів на марку WTI опускалася на 0,32% - до 52,66 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

ОПЕК на засіданні 30 листопада домовилася про скорочення свого видобутку на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів. У суботу, 10 грудня, 11 не входять в ОПЕК країн погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч. Скорочення почнеться з січня. Угода укладена на перше півріччя з можливістю пролонгації.

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На цьому тлі в понеділок вартість нафти активно зростала. Зокрема, ціна нафти марки Brent вперше з 21 липня 2015 року перевищила позначку в 57 доларів за барель, а нафти марки WTI вперше з 6 липня 2015 року піднялася вище 54 доларів. Після такого ралі інвестори у вівторок вирішили зафіксувати отриманий прибуток.

Аналітики BMI Research, думку яких наводить видання The Wall Street Journal, вважають, що угода входять і не входять в ОПЕК країн може призвести до зростання нафтових цін до 60-70 доларів за барель. Однак вони попереджають, що динаміка залежатиме від того, наскільки сумлінно учасники угоди будуть виконувати всі його умови.

"Ми зазначаємо, що чим вище вартість барелі нафтового, тим сильніше спокуса порушити встановлені квоти (на видобуток нафти - ред.)", - цитує газета експертів BMI Research.