Запорізька АЕС підключила до мережі четвертий енергоблок після проведення поточного ремонту, повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"12 грудня 2016 року о 21:25 енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після проведення поточного ремонту", - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, на сьогодні в роботі на Запорізькій АЕС перебувають всі 6 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 5 300 МВт.

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Радіаційний фон в районі розташування Запорізької атомної електростанції відповідає природним значенням і на 13 грудня становить 8-12 мкР/год. Надходження радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищує встановлених допустимих значень.

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС 10 грудня відключило від енергомережі країни блок №4 для проведення поточного ремонту.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни виріс з 2 до 22%.