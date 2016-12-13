Голова НКРЕКП розповів про умови введення RAB-регулювання

Про це сьогодні в Hilton Kyiv говорили експерти під час засідання круглого столу на тему "Поставки електроенергії споживачам: як досягти балансу ціни та якості".

"Остаточний термін життя мереж становить 10-11 років ... Галузь, якщо не змінити підходи, через 10 років виявиться на грані", - заявив на заході Дмитро Вовк, голова Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕ).

За його словами, саме після зазначеного періоду електромережі прийдуть в настільки важкий стан, що фізично не буде можливості їх модернізувати, а політично не буде можливості підвищувати тарифи для виходу з ситуації, що створилася.

Свою згоду з такою думкою висловив і президент Асоціації операторів розподільчих мереж України Віталій Григоровський. "Ми дійсно можемо зіткнутися з колапсом. Тому що якщо "впадуть" низьковольтні мережі, відбудеться техногенна катастрофа", - сказав він.

Вихід із ситуації, що зібралися на круглому столі експерти бачать у веденні стимулюючого регулювання галузі. "RAB-регулювання - це єдиний спосіб регулювання і організації цього бізнесу", - зазначив Сергій Чех, радник міністра енергетики та вугільної промисловості України, директор департаменту НАЕК "Енергоатом".

Про іноземний досвід застосування стимулюючого тарифу говорив на зустрічі і Карлос Паскуаль, старший віце-президент IHS Energy, приводячи в приклад систему, що працює у Великобританії з 1994 року.

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Голова НКРЕ погодився з тим, що подібні проекції на українські реалії дозволять не тільки поліпшити роботу галузі, а й зберегти вітчизняну галузь розподілу електроенергії. На його думку, питання полягає не в необхідності введення RAB-тарифу, а в деталях даного процесу. Мова, в тому числі, йде про такі моменти, як диференціація ставок залежно від "віку" капіталу.

Голова регулятора підкреслив, що в повноваження комісії не входить оцінка успішності всієї приватизації обленерго, що проходила протягом останніх десятиліть. Тому очолюване ним відомство пропонує компроміс у вигляді уніфікованого підходу до всіх гравців з умовою введення утилізаційного коефіцієнта і зобов'язання для розподільчих компаній реінвестувати не менше 50% прибутку в модернізацію мереж.

"Очікувати підвищення якості (поставок електроенергії) без інвестування неможливо", - підкреслив Дмитро Вовк.

Як і багато хто з присутніх на круглому столі експертів, він погодився з відсутністю прямого зв'язку між введенням RAB-регулювання і зростанням тарифів на електроенергію для споживачів. Однак збереження існуючої системи, упевнені фахівці, також буде сприяти підвищенню витрат домогосподарств.

"Суспільство перевантажено підвищенням тарифів. Але Cost Plus (та система тарифоутворення, яка діє в електроенергетиці в даний час - прим. ред.) - це дорога до нескінченному підвищення тарифів", - заявив на заході президент Енергетичної асоціації України Василь Котко.

Як відомо, раніше Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення знизити тариф на відпуск електроенергії для Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" на 2017 рік.