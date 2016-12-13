Гройсман: українці повинні як мінімум втричі знизити споживання газу

Україна планує у 2017 році збільшити обсяг власного видобутку газу на 500 млн кубометрів і вже до 2020 року задовольнити свої потреби в паливі, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Twitter.

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«У цьому році ми збільшили власний видобуток на 50 млн кубометрів. Наступного року збільшимо на 500 млн кубометрів», - пише Гройсман. - До 2020 року, думаю, ми зможемо приблизно всі наші потреби закривати власним газом».

При цьому Гройсман нагадав, що, поряд із зростанням видобутку палива, уряд повністю підтримуватиме програми енергоефективності, що дасть змогу раціонально використовувати ресурси.

На думку глави уряду, громадяни України повинні як мінімум втричі знизити споживання газу в житлових будинках. Використання технологій будівництва енергоефективних будинків сприятиме досягненню задекларованої мети, упевнений прем'єр.

Гройсман також звернув увагу, що в 2017 році уряд закладає на сферу енергоефективності близько 800 млн грн державних витрат.

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками уряду, Україна здатна до 2020 року наростити власний видобуток газу на 7 млрд кубометрів до 27 млрд кубометрів, що є достатнім для забезпечення потреб країни.

Найбільша газодобувна компанія в Україні «Укргазвидобування» у найближчі 4 роки має намір вкласти близько 110 млрд грн в заходи щодо збільшенню видобутку природного газу.