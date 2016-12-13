Суд відхилив апеляційну скаргу ДФС про стягнення з "Енергоатома" 4,2 мільярда

Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України (ДФС) про стягнення з НАЕК «Енергоатом» частини доходу, що вилучається до бюджету, у сумі 4,2 млрд грн.

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Як повідомляє прес-служба «Енергоатома», апеляційний адміністративний суд залишив без змін постанову Окружного адмінсуду Києва від 20 вересня 2016 року у справі про адміністративний позов ДФС до «Енергоатома». Відповідне рішення колегія суддів ухвалила 13 грудня.

«Таким чином, Київський апеляційний суд підтвердив безпідставність претензій ДФС до «Енергоатома», адже в постанові Окружного суду від 20 вересня вже було чітко зазначено, що ДФС не в змозі довести факт наявності у «Енергоатома» такої заборгованості. В ході судового засідання представники «Енергоатома» наголосили, що позивач своїми діями фактично намагається ввести суд в оману, адже в «Енергоатома» не існує згаданої заборгованості», - йдеться в повідомленні.

У компанії наголошують, що нинішнє рішення суду апеляційної інстанції є вже другим у цій справі, і вдруге - на користь «Енергоатома», оскільки зараз йде повторний (другий) розгляд справи.

«Вже неодноразово судами в цій справі було встановлено відсутність у податкового органу повноважень на звернення з таким позовом», - зазначили в компанії.

У компанії нагадують, що 28 січня 2016 року колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду повністю задовольнила апеляційну скаргу «Енергоатома» на рішення Окружного адміністративного суду Києва у справі про визнання незаконною і такою, що не має сили постанови Кабінету міністрів України від 24.12.2014 «Про внесення змін до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями».

«Після набрання чинності цією постановою «Енергоатом» звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання її незаконною і такою, що не має сили. Саме через вимушене виконання вимог оскаржуваної постанови в «Енергоатома» виникли зобов'язання із сплати частини чистого прибутку (4,2 млрд грн) за 2014 рік, в якому компанія отримала збиток - 6,5 млрд грн. Ця сума була нарахована всупереч вимогам чинної редакції Бюджетного кодексу України та Закону України «Про управління об'єктами державної власності». Ця постанова також не відповідає Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині запровадження нового порядку обчислення чистого прибутку тільки для окремої групи суб'єктів господарювання. Більш того, зазначена постанова приймалася зі значними порушеннями регламенту Кабінету міністрів України», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що влітку 2015 року ДФС звернулася в суд з позовом про стягнення з «Енергоатома» 4,2 млрд грн на підставі постанови Кабміну №710.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.