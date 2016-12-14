Путін поскаржився Меркель, що Україна ухиляється від закупівлі російського газу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови Меркель і Путіна, яка відбулася вчора ввечері, 13 грудня.

"Лідери продовжили обговорення ситуації навколо постачань російського газу європейським споживачам через територію України. Володимир Путін знову висловив стурбованість у зв'язку з тим, що українська сторона ухиляється від узгодження домовленостей про закупівлі газу з Росії в нинішньому зимовому сезоні, що створює загрозу транзиту в Європу", - йдеться в повідомленні.

Також, згідно з повідомленням, у контексті проблеми мирного врегулювання конфлікту на сході України відзначено необхідність активізації зусиль щодо всеосяжного виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року.

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Путін заявив, що в нинішній обстановці потрібне, насамперед, "припинення київськими силовиками провокаційних обстрілів населених пунктів Донбасу, зняття соціально-економічної блокади регіону і налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом".

Під час обговорення ситуації в Сирії Путін поінформував про дії Росії у боротьбі з міжнародним тероризмом і про масштабну гуманітарну допомогу, що спрямовується в звільнені від бойовиків райони країни, йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що українці повинні як мінімум втричі знизити споживання газу.