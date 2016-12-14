Путін поскаржився Меркель, що Україна ухиляється від закупівлі російського газу
Президент РФ Володимир Путін поскаржився федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель на те, що Україна "ухиляється" від закупівлі російського газу.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови Меркель і Путіна, яка відбулася вчора ввечері, 13 грудня.
"Лідери продовжили обговорення ситуації навколо постачань російського газу європейським споживачам через територію України. Володимир Путін знову висловив стурбованість у зв'язку з тим, що українська сторона ухиляється від узгодження домовленостей про закупівлі газу з Росії в нинішньому зимовому сезоні, що створює загрозу транзиту в Європу", - йдеться в повідомленні.
Також, згідно з повідомленням, у контексті проблеми мирного врегулювання конфлікту на сході України відзначено необхідність активізації зусиль щодо всеосяжного виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року.
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Путін заявив, що в нинішній обстановці потрібне, насамперед, "припинення київськими силовиками провокаційних обстрілів населених пунктів Донбасу, зняття соціально-економічної блокади регіону і налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом".
Під час обговорення ситуації в Сирії Путін поінформував про дії Росії у боротьбі з міжнародним тероризмом і про масштабну гуманітарну допомогу, що спрямовується в звільнені від бойовиків райони країни, йдеться в повідомленні.
Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що українці повинні як мінімум втричі знизити споживання газу.