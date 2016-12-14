Голова "Нафтогазу" оцінив вартість української ГТС у $30 мільярдів

Голова Національного енергохолдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв оцінив вартість української газотранспортної системи (ГТС) у 30 млрд дол. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

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«Ми оцінюємо її (ГТС - УНІАН) в цифру, близьку до 30 млрд дол.», - сказав він.

Раніше Коболєв повідомив, що будівництво газопроводів «Турецький потік» у формі двох гілок і «Північний потік - 2», що його активно лобіює російський «Газпром», позбавить Україну доходів в обсягу близько 2 млрд дол. на рік, а також приблизно вп'ятеро знизить вартість української газотранспортної системи.

Президент України Петро Порошенко зазначав, що Україна має намір зберегти і впевнено відстоювати статус держави – ключового транзитера російського газу в Європу.

Транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2015 рік збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 млрд куб м. За підсумками 2016 року компанія-оператор газотранспортної системи України очікує, що обсяг транзиту досягне 80 млрд куб. м. За січень-жовтень 2016 року транзит газу виріс на 20% – до 65,3 млрд куб. м.