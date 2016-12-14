"Нафтогаз" очікує за підсумками року 21 мільярд прибутку
За підсумками 2015 року «Нафтогаз» отримав 25 млрд грн чистого збитку, тоді як в 2014 році чистий збиток компанії становив 89,9 млрд грн.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розраховує одержати за підсумками 2016 року 21 млрд грн чистого прибутку.
Читайте такожГолова "Нафтогазу" оцінив вартість української ГТС у $30 мільярдів
Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
«Близько 21 млрд грн», - сказав Коболєв.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року «Нафтогаз» отримав 25 млрд грн чистого збитку, тоді як у 2014 році чистий збиток компанії становив 89,9 млрд грн.
Валовий прибуток «Нафтогазу» за підсумками 2015 року становив 12,5 млрд грн проти 11 млрд збитку в 2014 році. Компанія завершила 2015 рік з чистим доходом 112,76 млрд грн, що на 51% більше від показника 2014 року.