"Нафтогаз" очікує за підсумками року 21 мільярд прибутку

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розраховує одержати за підсумками 2016 року 21 млрд грн чистого прибутку.

Читайте такожГолова "Нафтогазу" оцінив вартість української ГТС у $30 мільярдів

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Близько 21 млрд грн», - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року «Нафтогаз» отримав 25 млрд грн чистого збитку, тоді як у 2014 році чистий збиток компанії становив 89,9 млрд грн.

Валовий прибуток «Нафтогазу» за підсумками 2015 року становив 12,5 млрд грн проти 11 млрд збитку в 2014 році. Компанія завершила 2015 рік з чистим доходом 112,76 млрд грн, що на 51% більше від показника 2014 року.