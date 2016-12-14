Коболєв розповів, коли запрацює нова компанія-оператор української ГТС

Оператор газотранспортної системи України - компанія «Магістральні газопроводи України», створена в рамках реформування державного енергохолдингу «Нафтогаз України», має повноцінно запрацювати у третьому кварталі 2017 року.

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Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова національного енергохолдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«План передбачає, що всі процеси, включаючи передачу самої ГТС в управління цій компанії, необхідно синхронізувати із завершенням Стокгольмського арбітражу ... У третьому кварталі наступного року ця компанія має запрацювати», - сказав він.

Коболєв зазначив, що до цього часу має бути обрана наглядова рада компанії і призначені члени правління.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Кабмін у рамках реформування державного енергохолдингу «Нафтогаз України» ухвалив рішення про створення нової компанії - оператора газотранспортної системи - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти у країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2015 році уряд ініціював реформу «Нафтогазу» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакета Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і поставок палива кінцевим споживачам. Тоді ж - у 2015 році - Кабмін ініціював передачу «Нафтогазу» з управління Міненерговугілля в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Навесні поточного року було завершено формування наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Поділ «Нафтогазу» - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей період Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку представляли різні моделі функціонування компанії.

22 вересня 2016 року Кабмін ухвалив постанову, якою вивів держхолдинг «Нафтогаз України» з підпорядкування Мінекономрозвитку і перепідпорядкував собі з тим, щоб у подальшому колегіально здійснювати управління компанією. Крім того, Кабінет міністрів України затвердив план реструктуризації "Нафтогазу України", який передбачає передачу під окрему юрисдикцію новим компаніям-операторам діяльності з транспортування та зберігання природного газу.