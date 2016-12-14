Нафта після стрімкого зростання знову повернулася до зниження

Ціни на нафту знизилися в середу після повідомлень про несподіване зростання запасів у США і припущенні, що країни ОПЕК могли видобути більше нафти в листопаді, ніж очікувалося раніше, потенційно підриваючи плани зі скорочення видобутку.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $55,10 за барель, що на 1,11 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на американську марку WTI знизилися на 1,19 відсотка до $52,35 за барель.

Трейдери пов'язали зниження цін з даними Американського інституту нафти (API) про зростання запасів у США.

За даними API, запаси нафти збільшилися на 4,7 мільйона барелів до 490,1 мільйона за тиждень, що завершився 9 грудня, тоді як аналітики припускали, що вони зменшаться на 1,6 мільйона барелів.

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Ринки також чекають підсумків засідання ФРС, прогнозуючи підвищення ставки, що може підтримати долар і зробити імпорт палива, вартість якого оцінюється в доларах, дорожчим для країн-власників інших валют.

За словами нафтових трейдерів, зниження цін нафти також пов'язано з доповіддю Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), згідно з якою видобуток нафти в країнах близькосхідного клубу нафтовиробників ОПЕК становив близько 34,2 мільйона барелів на добу в листопаді, що на 500.000 барелів на добу вище за офіційні дані організації, які стали рекордними.

За інформацією агентства, обсяг глобальних поставок нафти зріс до рекордних 98,2 мільйона барелів на добу в листопаді, оскільки видобуток в рамках ОПЕК компенсує зниження в інших країнах.

У той же час МЕА повідомило, що завдяки стабільному збільшенню попиту, запаси нафти на ринках можуть знизитися на 600.000 барелів на добу до початку 2017 року, якщо виробники будуть дотримуватися плану зі скорочення видобутку.