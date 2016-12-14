"Енергоатом" обговорив з французькою компанією AREVA розширення співробітництва

Зустріч відбулась 14 грудня в брюссельському представництві "Енергоатома".

У ході зустрічі президент "Енергоатома" Юрій Недашковський відзначив, що "Енергоатом" докладає максимум зусиль для залучення провідних міжнародних компаній до участі у власних закупівлях.

"Енергоатом, як ніхто інший зацікавлений у залученні світових лідерів в галузі атомної енергетики до проектів компанії шляхом участі у наших тендерах напряму, без посередників", - підкреслив керівник Енергоатома.

У свою чергу, комерційний директор з продажів компанії AREVA Маркус Н’юкам висловив зацікавленість у співробітництві з "Енергоатомом" за багатьма стратегічними проектами, у тому числі у сфері підвищення безпеки енергоблоків українських АЕС.

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"Ми маємо всі можливості для участі у проектах Енергоатому на конкурсних засадах, адже наша компанія має достатньо конкурентних переваг", - переконаний представник французької компанії.

Під час зустріч фахівці "Енергоатома" ознайомили французьких колег з особливостями тендерних процедур, впроваджених у компанії. Зокрема, було зазначено, що "Енергоатом" став одним із перших українських підприємств, яке впровадило у своїй діяльності норми нового антикорупційного законодавства, а також першим почало використовувати систему електронних закупівель Prozorro.

Ще у 2014 році компанія самостійно, в рамках власної програми боротьби з корупцією, перевела свою систему закупівель у формат електронних торгів.

Також французьким партнерам було повідомлено, що у рамках реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки українських АЕС (КЗПБ) "Енергоатом" співпрацює з ЄБРР та Євратомом, які надали компанії кредит на загальну суму 600 млн евро під державні гарантії. Закупівлі за ці кошти проводяться відповідно до "Правил закупівель ЄБРР".

Кожний важливий крок закупівлі узгоджується Банком і до цього процесу постійно залучений консультант-інспектор кредитора – компанія Ernst&Young. До складу групи управління проектом КЗПБ у якості консультанта входить також французький консорціум AJC-EDF, який безпосередньо включений в операційну діяльність за проектом. Таким чином додатково забезпечується дотримання українською стороною всіх процедур ЄБРР, що відповідає кращим міжнародним практикам.