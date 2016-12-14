Порошенко сподівається, що Стокгольмський арбітраж прийме рішення на користь України по контрактам з "Газпромом"
Президент очікує, що в березні Україна виграє Стокгольмський арбітраж в "Газпрому" та скасує грабіжницькі контракти.
Президент України Петро Порошенко сподівається, що Стокгольмський арбітраж у березні прийме рішення на користь України за контрактами з російським "Газпромом".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час перебування в місті Чортків Тернопільської області.
"Я очікую, що в березні Україна виграє Стокгольмський арбітраж у "Газпрому", скасує грабіжницькі контракти", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, у жовтні-грудні в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання щодо газової суперечки між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом" щодо умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році. Спір стосувався формули ціни на газ, умов оплати газу, а також умов транзиту газу.
Взаємні претензії сторін становлять кілька десятків мільярдів доларів. Як очікується, Арбітраж Стокгольма прийме остаточне рішення щодо газової суперечки в першому півріччі 2017 року.