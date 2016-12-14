Російський "Газпром" і австрійська OMV домовилися обмінятися активами: "Газпром" отримає 38,5 відсотка норвезьких активів OMV в обмін на 24,98 відсотка четвертого і п'ятого ділянок ачимівських покладів Уренгойського родовища, повідомляє Reuters з посиланням на заяву австрійської нафтогазової групи.

"Сторони домовилися про зобов'язуючу "основоположну угоду" про обмін активами, підписання має відбутися сьогодні, повідомила OMV", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що угода буде негрошовою, оформлення транзакцій має розпочатися 1 січня 2017 року і закінчитися в середині наступного року, повідомила австрійська група.

"OMV оцінила приріст своїх запасів завдяки угоді в 560 мільйонів барелів нафтового еквівалента до закінчення контрактів в 2039 році", - інформує видання.

Норвезькі активи в Північному морі, частку в яких отримує "Газпром", - OMV NORGE - складаються з 32 ліцензій, в п'яти з яких OMV є оператором. Добовий видобуток протягом 9 місяців 2016 року на них склав 67 тисяч барелів.