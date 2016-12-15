Кандидат на посаду держсекретаря США Тіллерсон пішов з поста голови ExxonMobil

Про це повідомляє прес-служба ExxonMobil.

«Ми дякуємо Рексу за керівництво, роботу і відданість компанії», - зазначили в раді директорів.

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Також рада директорів привітала Тіллерсона з його номінуванням на посаду держсекретаря США.

Також повідомляється, що рада директорів ухвалила рішення призначити на посаду Тіллерсона з 1 січня 2017 року нинішнього президента корпорації ExxonMobil Даррена Вудса.

Тіллерсон почав працювати в ExxonMobil в 1975 році в якості виробничого інженера.

Раніше УНІАН повідомляв, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, обрав на посаду секретаря Державного департаменту кандидатуру головного виконавчого директора нафтової корпорації Exxon Mobil Рекса Тіллерсона, який підтримує скасування санкцій проти Російської Федерації і має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.