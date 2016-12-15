Ірак має намір збільшити експорт нафти

Ірак вирішив збільшити поставки на світовий ринок, повідомляє Росбалт з посиланням на план відвантаження Державної організації зі збуту нафти Іраку (SOMO).

"Згідно з документом, поставки через Басру - основний експортний порт Іраку - зростуть на 7%, до 3,53 мільйона барелів на день. План відвантаження датовано 8 грудня і було прийнято за тиждень після переговорів країн ОПЕК у Відні, де Ірак погодився знизити видобуток на 210 тисяч барелів на день", - йдеться в повідомленні.

Основними покупцями нових партій обсягом 390 тисяч барелів на добу стануть НПЗ Індії та Китаю.

Ірак - другий за обсягами видобутку член ОПЕК після Саудівської Аравії, в листопаді він виробляв 4,8 мільйона барелів на день, причому 85% цієї нафти відвантажував на експорт. За 4 роки видобуток в Іраку зріс в 1,5 рази, і влада країни спочатку не була налаштована її скорочувати, нагадує керуючий директор Manaar Group Джаафар Алтайе.

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Наприкінці жовтні іракський міністр нафти Джабар аль-Лаїбі заявив, що для його країни має бути зроблено виняток, таке ж, як для Лівії та Нігерії, оскільки Ірак фактично перебуває в стані війни з "Ісламським державою".

Голова SOMO Фалах аль-Амірі тоді ж заявив, що обсяги нафтовидобутку - це питання національного суверенітету, і нижче 4,7 мільйона барелів на добу Ірак знижувати видобуток не буде. На переговорах у Відні Ірак несподівано поступився, погодившись на квоту в 4,54 мільйона барелів, але, швидше за все, умови угоди дотримуватися не буде, припускає Алтайє з Manaar Group. За оцінкою експерта, яку наводить zerohedge, Ірак прагнутиме утримати своїх клієнтів в Азії, і в реальності скорочення видобутку складе не більше 100 тисяч барелів на день.

Укладена у Відні угода ОПЕК, до якої долучилися ще 11 нафтовидобувних країн, щодо зниження видобутку на 1,8 мільйона барелів на день, є "джентельменською угодою" - жодних зобов'язуючих документів сторони не підписували.