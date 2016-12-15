Кабмін затвердив фінплан "Енергоатома" на 2016 рік

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 14 грудня, затвердив фінансовий план національної атомної енергогенеруючого холдингу "Енергоатом" на 2016 рік, що передбачає випуск електроенергії в обсязі 74,2 мільярда кВт-год.

Як повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, фінплан також передбачає загальний обсяг податкових виплат до бюджетів усіх рівнів у розмірі 8 мільярдів гривень за підсумками року. Інших подробиць фінплану Міненерговугілля не наводить, і в ході засідання уряду вони не обговорювалися.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

У січні-листопаді 2016 року держхолдинг збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 8,4% - до 38,342 мільярда гривень.