Рішення суду про стягнення штрафу з "Газпрому" не передбачає відбору російського газу з української ГТС - АМКУ

Рішення Господарського суду Києва про задоволення позову Антимонопольного комітету до російському газовому монополісту "Газпрому", що передбачає накладення та примусове стягнення з російської компанії штрафу в розмірі 171 мільярда гривень за порушення українського конкурентного законодавства, не веде до обов'язкового відбору газу - як єдиного активу "Газпрому" на території України.

Про це йдеться в заяві Антимонопольного комітету України.

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"Якщо рішення Господарського суду міста Києва буде збережено апеляційним судом без змін (або якщо апеляційна скарга не буде подана) та ВАТ "Газпром" не заплатить суму штрафу та пені добровільно, Комітет звернеться із заявою про примусове виконання (рішення суду - УНІАН) у Державну виконавчу службу, яка здійснює примусове виконання судових рішень на території України. Разом з тим, Комітет розглядає й інші можливі варіанти, включно з примусовим виконанням свого рішення за кордоном, - йдеться в заяві Комітету. - АМКУ підкреслює, що ні в документах, які готувалися і подавалися до суду, ні під час судових слухань, жодним іншим чином ніколи не вимагав та не згадував про можливий арешт і претензії на транзитний газ, який постачає ВАТ "Газпром" магістральними трубопроводами через територію України європейським споживачам. Антимонопольний комітет також нагадує про те, що АМКУ є незалежним органом зі спеціальним статусом. Спроби впливу на його рішення та здійснення тиску присікаються згідно українському законодавству".

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Господарський суд Києва повністю задовольнив позов Антимонопольного комітету України до російському газовому монополісту "Газпрому", пред'явлений за порушення українського конкурентного законодавства, і зобов'язав "Газпром" сплатити в загальній сумі 171 мільярд гривень штрафу та пені за позовом. Сума безпосередньо штрафу становить 85,966 мільярда гривень, решта - пеня та інші фінансові зобов'язання. Штраф було накладено у січні 2016 року.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик зазначив, що Україна виконає всі свої зобов'язання з транзиту російського газу в Європу, незважаючи на рішення щодо штрафу.