НКРЕКП має намір знизити гуртово-ринкову ціну на електроенергію

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), має намір в 2017 році знизити оптово-ринкову ціну на електроенергію на 15,2%.

Відповідна інформація міститься на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НКРЕКП пропонує з 1 січня знизити ціну на 10% - до 1342 гривні за 1 МВт-год з діючої ціни 1490 за 1 МВт-год. Крім того, з 1 квітня передбачається ще одне зниження - на 5,8%, до 1264 гривні за 1 МВт-год, що загалом знизить діючу ціну в 2017 році 15,2%. При цьому, у 3 та 4 кварталі ціна залишиться на рівні 1264 гривень за 1 МВт-год.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова НКРЕКП Дмитро Вовк повідомив, що в 2017 році регулятор планує перевести половину електричних розподільних мереж України на стимулюючу систему тарифоутворення зі зниженням тарифів на електроенергію для промислових споживачів.

За його словами, зниження тарифів для промспоживачів і без підвищення тарифів для побутових споживачів вдасться досягти, зокрема, за рахунок більш оптимальної структури генерації електроенергії, ніж в 2016 році, поступової ліквідації перехресного субсидування.