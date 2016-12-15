Енергоатом залучає провідних світових виробників для участі у тендерах компанії

"Це дасть нам змогу обрати найкращу технічну та економічну пропозицію, підвищить конкуренцію", ‒ заявив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, відкриваючи конференцію «Енергоатом: Прозорі закупівлі». Організована НАЕК «Енергоатом» конференція за участі світових лідерів - виробників обладнання для АЕС відбулась у Брюссельському прес-клубі 14 грудня.

Ю. Недашковський наголосив, що Енергоатом докладає максимальних зусиль для запобігання та протидії корупції, усунення передумов для її виникнення у всіх сферах своєї діяльності, але в першу чергу це стосується закупівельних процедур.

«Наше підприємство стало одним із перших, яке впровадило у своїй діяльності норми антикорупційного законодавства. У 2014 році Компанія самостійно, в рамках власної програми боротьби з корупцією, перевела свою систему закупівель у формат електронних торгів. Енергоатом став першою державною компанією України, яка залучила до співпраці Transparency International в Україні ‒ міжнародну громадську організацію з боротьби із корупцією», ‒ повідомив президент Енергоатома.

Крім того, він підкреслив, що комплексний аналіз ефективності системи закупівель Енергоатома та оцінку її прозорості провела міжнародна консалтингова фірма ПрАТ «КПМГ Аудит».

Підсумовуючи, Ю. Недашковський зазначив, що зміни, які відбулися в українському суспільстві і в Енергоатомі дозволяють всім потенційним партнерам безперешкодно брати участь у тендерних закупівлях: «Вже достатньо закладено правових і організаційних засад для нашого плідного взаємовигідного співробітництва. І спільними зусиллями, разом з Вами, ми досягнемо блискучих успіхів».

Довідка. Енергоатом – перша державна компанія, яка долучились до використання системи ProZorro. З липня по вересень 2015 року відбувалося встановлення системи - в цей період всі підрозділи Компанії вже здійснили перші реальні закупівлі і почали використання системи в своїй щоденній діяльності. З початку використання електронних закупівель свої послуги запропонували більше 80% нових контрагентів, що сприяло створенню здорової конкуренції серед постачальників в атомній галузі.

Нагадаємо, що у грудні 2015 року був ухвалений Закон «Про публічні закупівлі». Тепер ProZorro стає обов’язковою для здійснення державних закупівель. З квітня 2016 року, в обов’язковому порядку, до системи перейшли міністерства, відомства, великі державні компанії та інші.

ProZorrо – це електронна система взаємодії державного замовника товарів та послуг і постачальника. Вона створена волонтерами за власний кошт і направлена на подолання корупції в системі державних закупівель. ProZorro допомагає зробити державні тендери доступними для будь-якого бізнесу. Всі закупівлі, що проводяться в системі, можна простежити в режимі реального часу. А для участі не потрібно збирати безліч паперових документів – необхідні матеріали подає тільки компанія-переможець. Всі умови закупівель відкриті і будь-хто може зайти на портал і подивитися, як відбуваються закупівлі.

Переглянути список запланованих, діючих та завершених процедур закупівель у системі ProZorro можна на сайті Енергоатома за посиланням: http://www.energoatom.kiev.ua/ua/zakupki/prozoro/.