Коболєв заявив, що Україна до кінця зими не купуватиме газ у Росії

Національний енергохолдинг «Нафтогаз України» до березня 2017 року не планує купувати газ у Росії, про це заявив на брифінгу голова компанії Андрій Коболєв.

Читайте такожУ Єврокомісії заявили, що Київ та Москва були близькі до угоди щодо "зимового пакету"

"Швидше за все, до кінця зими не будемо купувати газ у Росії", - сказав він.

Коболєв зазначив, що в разі підписання додаткової угоди з постачальником російського газу «Газпромом», «Нафтогаз» зможе в майбутньому розглядати питання купівлі блакитного палива у Росії.

При цьому він додав, що економія від поставок газу європейськими компаніями з 2014 року становила близько 400 млн дол.

«Ця цифра була розрахована при порівнянні (європейських цін - УНІАН) з найменшою ціною з усіма знижками, які нам пропонував «Газпром». Тому це, фактично, мінімальна цифра. Якби у нас не було альтернативи купувати газ у Європі, то «Газпром» не пропонував би знижки, і ця цифра була б більшою», - зазначив Коболєв.

Голова «Нафтогазу» також додав, що через рішення про диверсифікацію закупівель газу жодна європейська компанія не поставляє більш як 30% блакитного палива до України.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня після тристоронніх газових переговорів голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна, Росія і Єврокомісія не змогли досягти домовленостей щодо так званого "зимового газового пакету".

Довідка УНІАН. Україна вперше застосувала практику підписання тристоронніх протоколів про поставку газу в 2014 році у зв'язку з відмовою виконувати умови контракту на поставку палива від 2009 року і оскарженням умов цього контракту в Арбітражному суді Стокгольма.

Читайте такожПорошенко сподівається, що Стокгольмський арбітраж прийме рішення на користь України по контрактам з "Газпромом"

Особливістю таких протоколів є те, що він підписується трьома сторонами - Україною, Росією і Європейською комісією. У документі обумовлюються терміни, обсяги поставок газу, а також його ціна на весь період дії документа. Виходячи з усталеної практики, дія протоколу обмежується закінченням опалювального сезону - 31 березня.

Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

Також, за даними Державної служби статистики, в 2015 році Україна імпортувала 16,4 млрд куб. м газу, що на 15,8% менше, ніж у 2014 році.