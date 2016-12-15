Росія з січня знижує мито на експорт нафти на 11,3 долара

Мито на експорт нафти з Росії з 1 січня 2017 року знизиться на 11,3 долара - до 79,1 долара за тонну з 90,4 долара за тонну в грудні, повідомляє Прайм з посиланням на розрахунки Мінфіну РФ.

"Середня ціна на нафту Urals за період моніторингу з 15 листопада по 14 грудня 2016 року склала 47,82 долара за барель, або 349,1 долара за тонну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пільгова ставка мита на нафту для низки родовищ Східного Сибіру, каспійських родовищ і Прирозломного родовища у зв'язку з новою формулою розрахунку, прийнятою в рамках податкового маневру в нафтовій галузі, з 1 лютого 2015 року залишається на нульовому рівні.

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"Мито на високов'язких нафту підвищиться до 12 з 10,9 долара. Мито на світлі нафтопродукти та масла знизиться до 23,7 з 36,1 долара за тонну, на темні - підвищиться до 79,1 з 74,1 долара за тонну. Мито на експорт товарного бензину знизиться до 23,7 долара з 55,1 долара, прямогонного (нафта) - до 43,5 долара з 64,1 долара за тонну", - уточнює видання.

Мито на зріджений газ залишається на нульовому рівні. Мито на кокс знизиться до 5,1 з 5,8 долара за тонну.