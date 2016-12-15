"Нафтогаз" vs "Газпром": Коболєв очікує першого рішення арбітражу в квітні
"Нафтогаз" також очікує до кінця червня 2017 року отримати рішення у справі про зміну умов контракту з "Газпромом" на транзит газу через територію України.
Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» очікує одержати рішення Стокгольмського арбітражу у справі про контракт на купівлю-продаж газу російським газовим монополістом «Газпромом» у квітні наступного року.
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Про це на брифінгу повідомив голова компанії Андрій Коболєв.
За його словами, "Нафтогаз" також очікує до кінця червня 2017 року одержати рішення Стокгольмського арбітражу у справі про зміну умов контракту з "Газпромом" на транзит газу через територію України.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні-грудні в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання щодо газової суперечки між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом" щодо умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році. Спір стосувався формули ціни на газ, умов оплати газу, а також умов транзиту газу.
Взаємні претензії сторін становлять кілька десятків мільярдів доларів. Як очікується, Арбітраж Стокгольма прийме остаточне рішення щодо газової суперечки в першому півріччі 2017 року.