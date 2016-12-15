Голова "Нафтогазу" розповів, скільки Україна заощадила на газі з Європи

Економія від поставок газу європейськими компаніями з 2014 року становила близько 400 млн дол., сказав на брифінгу голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

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«Ця цифра була розрахована при порівнянні (європейських цін - УНІАН) з найменшою ціною з усіма знижками, які нам пропонував «Газпром». Тому це, фактично, мінімальна цифра. Якщо б у нас не було альтернативи купувати газ в Європі, то «Газпром» не пропонував би знижки, і ця цифра була б більшою», - зазначив Коболєв.

Голова «Нафтогазу» також додав, що через рішення про диверсифікацію закупівель газу жодна європейська компанія не постачає більше 30% блакитного палива до України.

Також Коболєв заявив, що "Нафтогаз" до березня 2017 року не планує закуповувати газ у Росії.

Як повідомляв УНІАН, Україна вже більше року не купує газ у «Газпрому» і імпортує газ з Польщі, Словаччини та Угорщини.

За словами комерційного директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка, ціна на природний газ, який зараз поставляється в Україну зі Словаччини, нижча за ціну на газ, який може поставляти нашій країні «Газпром» у першому кварталі 2017 року.

Вітренко повідомив, що для купівлі газу у «Газпрому» необхідно підписати додаткову угоду, яка не дозволить поставляти газ, що купується, на окуповані території або зараховувати плату за цей газ як борги за нинішнім контрактом на купівлю блакитного палива.