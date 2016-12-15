"Нафтогаз" обіцяє перерахувати до держбюджету 60 мільярдів податків

Національний енергохолдинг «Нафтогаз України» планує в 2016 році перерахувати 60 млрд грн податків до держбюджету. Про це на брифінгу повідомив голова компанії Андрій Коболєв.

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"Ми плануємо сплатити 60 млрд грн податків у бюджет", - сказав він, відзначивши, що ця сума становить близько 10% всіх податкових надходжень.

Коболєв повідомив, що сума податків перекриває витрати на субсидії населенню на оплату послуг ЖКГ на 25 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» розраховує одержати за підсумками 2016 року 21 млрд грн чистого прибутку.

За підсумками 2015 року «Нафтогаз» одержав 25 млрд грн чистого збитку, тоді як у 2014 році чистий збиток компанії становив 89,9 млрд грн.

Валовий прибуток «Нафтогазу» за підсумками 2015 року становив 12,5 млрд грн проти 11 млрд грн збитку в 2014 році. Компанія завершила 2015 рік із чистим доходом 112,76 млрд грн, що на 51% більше за показник 2014 року.