"Нафтогаз" очікує на $20 мільярдів у разі виграшу в "Газпрому" позову щодо транзиту газу

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» очікує додатковий дохід в 20 млрд доларів у разі виграшу в «Газпрому» позову щодо транзиту газу в Стокгольмському арбітражі.

Читайте такожКоболєв заявив, що Україна до кінця зими не купуватиме газ у Росії

Про це заявив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«В майбутньому додатковий економічний ефект для «Нафтогазу» буде 20 млрд дол.», - сказав він.

Також Вітренко наголосив, що у разі виграшу справи про встановлення ціни російського газу на рівні ціни на кордоні України з Росією без плати за доставку через всю територію нашої країни, вартість газу для українців може знизитися.

Нагадаємо, голова компанії Андрій Коболєв повідомив, що «Нафтогаз України» очікує отримати рішення Стокгольмського арбітражу у справі про контракт на купівлю-продаж газу російським газовим монополістом «Газпромом» у квітні наступного року. За його словами, компанія також очікує до кінця червня 2017 року отримати рішення Стокгольмського арбітражу у справі про зміну умов контракту з "Газпромом" на транзит газу через територію України.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні-грудні в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання щодо газового спору між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом" щодо умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році. Спір стосувався формули ціни на газ, умов оплати газу, а також умов транзиту газу.

Взаємні претензії сторін становлять кілька десятків мільярдів доларів. Як очікується, арбітражу Стокгольма прийме остаточне рішення щодо газового спору в першому півріччі 2017 року.