"Україна ніколи не обходилася без російського газу": у РФ заявили про ризики транзиту

Голова російського монополіста "Газпрому" Олексій Міллер у п'ятницю заявив, що зроблена напередодні заява українського "Нафтогазу" про те, що компанія не буде до кінця зими купувати російський газ, говорить про ризики транзиту територією України до Європи.

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Він підкреслив, що зараз у Києва мінімальні запаси газу в ПСГ за всю історію. Це посилює ризики транзиту газу в країни Європи через Україну.

"Це говорить про ті ризики, які існують для проходження транзиту через територію України. На сьогоднішній день проблеми з наявністю газу в підземних газових сховищах. Вони закачали газу найменше, ніж за всю свою історію, почали відбір газу раніше, ніж у звичайний осінньо-зимовий сезон", — розповів голова "Газпрому", пише Прайм.

Міллер додав, що інформація про потреби України в газі в період сильних морозів добре відома. "І коли настають морози, Україна ніколи не обходилася без російського газу", — сказав він.

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"Плюс ми бачимо те, що на європейському ринку попит на російський газ в даний час дуже високий, "Газпром" встановив рекорд добових поставок на європейський ринок — 614 мільйонів кубометрів газу. Це додаткове навантаження на газотранспортну систему України. Такого роду заяви говорять про те, що ризики суттєві для транзиту нашого газу для європейських споживачів", — зазначив глава російської газової компанії.

Цього тижня голова "Газпрому" вже заявляв про ризики для транзиту газу до Євросоюзу через територію України. Тоді він пов'язав це з тим, що Господарський суд Києва ухвалив рішення про антимонопольний штраф "Газпрому" на загальну суму 171,8 млрд гривень (близько $6,8 млрд): Україна може направити виконання цього рішення на несанкціонований відбір транзитного газу, пояснюючи це примусовим стягненням штрафу.

Нагадаємо, в АМКУ відповіли, що рішення суду про стягнення штрафу з "Газпрому" не передбачає відбору російського газу з української ГТС.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 грудня, голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що Україна до кінця зими не планує закуповувати газ у Росії. Він зазначив, що в разі підписання додаткової угоди з постачальником російського газу «Газпромом», «Нафтогаз» зможе в майбутньому розглядати питання купівлі блакитного палива у Росії.

Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.