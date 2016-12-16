У Росії заявили, що ціна газу для Європи наступного року буде вищою

Останні рішення на ринку вуглеводнів будуть впливати на ріст цін на них, середня ціна поставок газу до Європи в першому кварталі 2017 року буде вищою, ніж у четвертому кварталі 2016 року, заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

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«Ми вже зараз маємо динаміку четвертого кварталу, я маю на увазі цін на нафту і нафтопродукти, відповідно, з оцінки на наші газові контракти, і вже зараз абсолютно точно можна сказати, що середня ціна постачань газу на європейський ринок буде в першому кварталі вищою, ніж у четвертому", — заявив він, передає РІА Новини.

За словами Міллера, рішення, які останнім часом були прийняті, призведуть до підвищення цін на вуглеводні.

"Останнім часом ціни на спотових ринках на газ були вищими, ніж ціни в прив'язці до нафти та нафтопродуктів. І в цьому зв'язку ми в першу чергу говоримо про підвищувальну тенденцію за тими контрактами, де ціни (на газ йдуть – ред.) у прив'язці до нафти і нафтопродуктів", — сказав Міллер.

Нагадаємо, ОПЕК на засіданні 30 листопада домовилася про скорочення видобутку на 1,2 мільйона барелів на день — до 32,5 мільйона барелів – і підтвердила ці плани.

Країни, що не входять в ОПЕК, на зустрічі з картелем 10 грудня погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія – на 300 тисяч барелів. Скорочення почнеться з січня, угода укладена на перше півріччя з можливістю пролонгації.