Голова "Газпрому" лякає Україну та Європу обмеженням поставок газу

У російському «Газпромі» заявили, що мають право обмежити постачання газу, якщо Україна буде незаконно відбирати частину цього транзитного палива.

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Про це сказав голова російської компанії Олексій Міллер, коментуючи заяву «Нафтогазу України» 15 грудня про те, що Україна до кінця зими не буде купувати газ у Росії, повідомляє ТАСС.

За його словами, за контрактом від 2009 року «чітко прописано, що у випадку несанкціонованого відбору газу Україною «Газпром» може обмежити постачання непропорційно чи взагалі припинити їх.

Міллер розповів, що попит на російський газ на європейському ринку «дуже високий». Голова російської компанії зазначив, що «Газпром» встановив рекорд добових поставок в Європу — 614 млн куб. м газу. Міллер розповів, що такі обсяги транзитного газу є додатковим навантаженням на газотранспортну систему України.

Нагадаємо, Міллер заявив, що зроблена напередодні заява українського "Нафтогазу" про те, що компанія не буде до кінця зими купувати російський газ, говорить про ризики транзиту територією України до Європи.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 грудня, голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що Україна до кінця зими не планує закуповувати газ у Росії. Він зазначив, що в разі підписання додаткової угоди з постачальником російського газу «Газпромом», «Нафтогаз» зможе в майбутньому розглядати питання купівлі блакитного палива у Росії.

Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.