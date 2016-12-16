Заступник міністра енергетики США позитивно оцінив роботу Запорізької АЕС - "Енергоатом"

Заступник міністра енергетики США Девід Молер в ході робочого візиту на Запорізьку АЕС позитивно оцінив роботу станції та експлуатаційного персоналу.

Як повідомила прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", до складу делегації також увійшли заступник директора офісу Міністерства енергетики США в Україні Скотт Шрум, представник Аргонської національної лабораторії Ігор Боднар, керівник групи енергетичних радників Європейської комісії Торстен Воллерт, координатор проектів посольства США в Україні Орина Коваленко. Приймав та супроводжував гостей на всіх відвідуваних об'єктах генеральний директор Запорізької АЕС Олександр Остаповець.

"Причина нашого візиту - надання допомоги у розробці плану стійкої роботи енергосистеми України. Ми проводили такі роботи в інших країнах, наприклад, в Індії, Китаї. Оцінивши ситуацію на місці, на станції, ми можемо поділитися рекомендаціями, заснованими на нашому досвіді, які Україна зможе використовувати, - прокоментував візит Молер. - Мені дуже сподобалося, що я побачив - станція підтримується на належному рівні, що експлуатує персонал працює відмінно".

Згідно з повідомленням, метою візиту було ознайомлення з роботою Запорізької АЕС, обговорення низки питань, що стосуються резервних дизельних електростанцій енергоблоків, зберігання свіжого палива компанії Westinghouse, експлуатації сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП), функціонування системи аварійного реагування, а також оцінка можливості підвищення ефективності виробництва.

В рамках візиту учасники заходу відвідали турбінне відділення та блочний щит керування енергоблоку №1, майданчик ССВЯП і відкритий розподільний пристрій 750 кВ (ВРП-750).

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Довідка. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.