Заступник міністра енергетики США позитивно оцінив роботу Запорізької АЕС - "Енергоатом"

17:23, 16 грудня 2016
Енергетика
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Метою візиту було ознайомлення з роботою ЗАЕС, обговорення низки питань, що стосуються резервних дизельних електростанцій енергоблоків, зберігання свіжого палива компанії Westinghouse та експлуатації сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

Фото УНІАН

Заступник міністра енергетики США Девід Молер в ході робочого візиту на Запорізьку АЕС позитивно оцінив роботу станції та експлуатаційного персоналу.

Як повідомила прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", до складу делегації також увійшли заступник директора офісу Міністерства енергетики США в Україні Скотт Шрум, представник Аргонської національної лабораторії Ігор Боднар, керівник групи енергетичних радників Європейської комісії Торстен Воллерт, координатор проектів посольства США в Україні Орина Коваленко. Приймав та супроводжував гостей на всіх відвідуваних об'єктах генеральний директор Запорізької АЕС Олександр Остаповець.

"Причина нашого візиту - надання допомоги у розробці плану стійкої роботи енергосистеми України. Ми проводили такі роботи в інших країнах, наприклад, в Індії, Китаї. Оцінивши ситуацію на місці, на станції, ми можемо поділитися рекомендаціями, заснованими на нашому досвіді, які Україна зможе використовувати, - прокоментував візит Молер. - Мені дуже сподобалося, що я побачив - станція підтримується на належному рівні, що експлуатує персонал працює відмінно".

Згідно з повідомленням, метою візиту було ознайомлення з роботою Запорізької АЕС, обговорення низки питань, що стосуються резервних дизельних електростанцій енергоблоків, зберігання свіжого палива компанії Westinghouse, експлуатації сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП), функціонування системи аварійного реагування, а також оцінка можливості підвищення ефективності виробництва.

В рамках візиту учасники заходу відвідали турбінне відділення та блочний щит керування енергоблоку №1, майданчик ССВЯП і відкритий розподільний пристрій 750 кВ (ВРП-750).

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Довідка. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

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