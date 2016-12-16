Вартість модернізації енергомереж України становить близько 1,5 мільярда євро – "Укренерго"

Вартість комплексної модернізації енергомереж України на найближчі п'ять років оцінюється в близько 1,5 мільярда євро, тоді як на 2017 рік передбачені видатки в сумі становлять 1,9 мільярда гривень.

Про це повідомила прес-служба державної компанії - оператора об'єднаної енергосистеми України "Укренерго".

"Ми на роки, якщо не десятиліття, відстаємо від наших європейських партнерів, як за рівнем поінформованості та технологій, так і за рівнем "заліза". Воно застаріле і тріщить по швах. Загалом ми оцінюємо обсяг інвестицій на комплексну модернізацію приблизно в 1,5 мільярда євро протягом найближчих п'яти років. В останньому проекті інвестиційної програми "Укренерго", поданої в Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на 2017 рік передбачені видатки у сумі 1,94 мільярда гривень, що становить близько 4,5% від зазначених 1,5 мільярда євро", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні "Укренерго" також сказано, що у зв'язку з необхідністю модернізація енергосистеми України, компанія пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії. "Ми дійсно давали заявку на підвищення тарифу. Головна причина - нам потрібно модернізуватися. І робити це потрібно швидко: завдання перед країною у світлі нової реформи ринку електричної енергії вимагають, щоб "Укренерго" була іншою компанією - мобільного надсучасної і повністю модернізованою", - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії відзначили, що завдяки кардинальному перегляду політики щодо прозорості та ефективності своєї діяльності за IV квартал 2015 і 2016 рік було зекономлено понад 5,6 мільярда гривень.

"Хочемо одразу підкреслити, що, в основному, - це не кошти з тарифу. Близько 3,3 мільярда гривень з цієї суми зекономлено нами з кінця 2015 року на тендерах за кредитами, які надані Міжнародними фінансовими організаціями (МФО)", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що дані тендери проводяться за прозорим, і суворим стандартам цих організацій. "Ці гроші ніколи не заходять "живими" Укренерго, а перебувають у кредиторів (донорів) або на спеціальних коррахунках Міністерства фінансів. Ми не маємо права розпоряджатися цими коштами на свій розсуд і постійно ведемо переговори з нашими міжнародними партнерами щодо ефективного використання заощаджених фінансових ресурсів", - підкреслюють в прес-службі.

При цьому залишилися 2,3 мільярда гривень, вже тарифних засобів, компанія заощадила за рахунок: оптимізації операційних витрат і зменшення адмінвитрат, підвищення прозорості закупівель та антикорупційних ініціатив.

"Наприклад, тільки один чесний і прозорий тендер на початку цього року на закупівлю трансформаторів зекономив для компанії 1,1 мільярда гривень. Простими словами: ці кошти залишилися в компанії, ми їх не дали вкрасти", - йдеться в повідомленні.

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У компанії зазначають, що кошти компанії розміром 2,2 мільярда гривень розміщені на поточних і короткострокових депозитних рахунках у державних і комерційних банках ("Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк", "Таскомбанк") на вигідних умовах.

"Ще 771 мільйон гривень знаходяться на спецрахунках Міністерства фінансів, які можна використовувати тільки на закупівлі обладнання та робіт за кредитами МФО", - зазначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, "Укренерго" в січні-вересні 2016 року збільшило чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2015 року в 4,3 рази – до 1,741 мільярда гривень.

Зокрема, чистий дохід компанії за дев'ять місяців поточного року збільшився на 36% – до 4,829 мільярда гривень, валовий прибуток збільшився на 52% – до 3,323 мільярда гривень.

Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.